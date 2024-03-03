Sincan Belediye Başkan Adayı Ercan projelerini tanıttı

AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Sincan Belediye Başkanı ve AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, düzenlenen programda projelerini anlattı. Ercan, vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden bahsetti. Sincan’da yaşayan engelli vatandaşlar için mola evleri yapacaklarını dile getiren Ercan, “Vatandaşlarımızın muzdarip olduğu bir konu var. Engelli çocukları var, baktığı kimseler var. Onu bir yere bırakıp hastaneye, gezmeye gidecek ama onu bırakamadığı için gitmekte çok zorlanıyorlar. Bu ciddi bir ihtiyaçtı. İnşallah şimdi mola evleri ile bu ihtiyacı ortadan kaldıracağız. Aileler gelecek çocuklarını bırakacak, istediklerini yapacaklar, sonra işleri bitince gelip teslim alacaklar” diye konuştu.

Dijital Kampüs vaadi

Dijital Dönüşüm Akademisi ve Bilim Sincan gibi projelerle Dijital Kampüs’ün temelini attıklarını söyleyen Ercan, “Şimdi bunu bir kampüse dönüştürüyoruz. Uzay, fen bilimleri, matematik, dene-yap atölyeleri ile çocukların belki içerisinde spor yapabilecekleri, sanatı da konuşabilecekleri, sohbet edebilecekleri ve çay içebilecekleri bütüncül bir kompleksi inşallah önümüzdeki 5 yılda gerçekleştireceğiz” dedi.

Ercan, gelecek 5 yıl içerisinde yapmayı vaat ettikleri “Sincan Spor Vadisi” sayesinde gençlerin ve çocukların hem tabiatla daha iç içe bir hayat yaşayabileceklerini hem de her türlü sportif aktiviteleri yapabileceklerini kaydetti. Sincan’da bulunan 350 dönümlük orman arazisini belediye uhdesine kazandırdıklarını belirten Ercan, 350 dönümlük arazide yeni projeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Doğa Kart

Geri dönüşümde de Sincan Belediyesi olarak önemli işlere imza attıklarını kaydeden Ercan, yapacakları “Doğa Kart” projesi ile evinde yağ ayrıştıran vatandaşlara market alışverişlerinde kullanabilecekleri kredi miktarı aktaracaklarını belirtti. Ayrıca Ercan, görev süresince yapılan yüzme havuzu ve spor alanları gibi alanları daha fazla artıracaklarının vaadini de sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Rabia ve bozkurt işareti yapan insanları sandığa götürerek, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nı yukarı taşımak şiarında olduklarını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Sincan’ın 31 Mart’a hazır olduğunu belirterek, "Sincan yükselecek, Ankara hızlanacak diyoruz" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise Ercan’ın 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde kazanacağından endişesinin olmadığını kaydetti.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da CHP’nin Ankara, İzmir ve İstanbul’da hiçbir şey yapmadığını ve verdikleri hiçbir sözü tutmadıklarını dile getirdi.

Toplantıya Ercan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay katıldı.