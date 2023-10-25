Sincan Belediye Başkan Ercan çocuklarla ve vatandaşlarla buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Site Sakinleri Buluşmaları” çerçevesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yoğun programına rağmen 7’den 70’e Sincan’da vatandaşla buluşmaya özen gösteriyor. Yeni eğitim yılının başlamasıyla okul ziyaretlerine devam eden Ercan, 100. Yıl İlkokulu, 100. Yıl Anaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nu ziyaret etti. Çocuklarla sohbet ederek, geleceğe yönelik planlarını dinleyen Ercan, çeşitli hediyelerle çocukları sevindirdi.

Başkan Ercan’ın sonraki durağı ilçede gençlerin gözdesi olan millet kıraathaneleri oldu. Abdurrahim Karakoç ve Fatih Millet kıraathanelerinde gençlerle sohbet eden ve Sincan’la ilgili görüşlerini dinleyen Başkan Ercan, gençlere başarılar diledi. Ercan, ilçede yürütülen projelerle ilgili de bilgi verdi.

Başkan Ercan, “Site Sakinleri Buluşmaları” kapsamında da Gaziosmanpaşa Mahallesi’ne konuk oldu. Sıcak bir atmosferde geçen buluşmada vatandaşların önerilerini ve taleplerini dinleyen Başkan Ercan, “Yuva Çağrı Sitesi sakinleri ile bir araya gelerek, fikirlerimize yön veren her talebi yerinde dinledik. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.