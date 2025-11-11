Sincan Belediye Başkanı Ercan: 'Sincan'da kişi başına düşen yeşil alan için 15 metrekare civarında bir alandan söz edebiliriz'

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sincan’da kişi başına düşen yeşil alan için 15 metrekare civarında bir alandan söz edebiliriz. Bu oldukça yüksek bir sayı aslında ama biz durmuyoruz, daha da fazlasını kazandırmak için gayret ediyoruz" dedi.

‘Yeşil Vatan Seferberliği’ kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çalışması gerçekleştirildi. Sincan’ın 29 Ekim Mahallesi’nde düzenlenen fidan dikimi çalışması, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Mahalle Muhtarı Hüseyin Kara’nın katılımıyla gerçekleşti. 29 Ekim Mahallesi’nde, mahalle vatandaşları ve belediye işçileri yardımıyla 244 fidan dikildi. Ercan, Sincan’da kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekare civarında olduğunu dile getirdi.

"Her yıl 11 Kasım’dan bir hafta önce seferberliğe başlıyoruz"

Her yıl Kasım ayının başında fidan dikme seferberliğini sürdürdüklerini ve birçok yerde de aynı uygulamayı gerçekleştirdiklerini belirten Ercan, "Bu seferberlik bugün değil, ay başı itibari ile başladığımız bir seferberlik. Her yıl 11 Kasım’dan bir hafta önce seferberliğe başlıyoruz. Çok fazla ağaçlandırdığımız yer oldu. Mahalle muhtarımız da mahallemiz de bu konuda çok hassaslar. Ciddi bir katılım var, özellikle gençlerin çok büyük ilgisini görüyorum. Bu mesele gerçekten çok önemli, diğer alanlarda, teknolojide, bilimde, sanatta ilerlemek en az onlar kadar önemli. Çünkü doğrudan dünyanın, insanlığın geleceğini ilgilendiren bir konu" diye konuştu.

"Sincan’da kişi başına düşen yeşil alan için 15 metrekare civarında bir alandan söz edebiliriz"

Ercan, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"İklim değişikliği küresel ısınma gibi birçok konuyla karşı karşıyayız ve önümüzdeki süreçte de bu tür risklerin artacağı gözüküyor. Küresel ısınmada tedbir alınmazsa belki 50-100 sene sonra dünya artık yaşanmaz bir gezegene dönüşebilir. Dolayısıyla bu anlamda atılan adımlar, çevreci bir anlayışla hareket çok önemli. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da çok önemli. Sincan olarak bu konuda gayet iyiyiz. Sincan’da kişi başına düşen yeşil alan için 15 metrekare civarında bir alandan söz edebiliriz. Bu oldukça yüksek bir sayı aslında ama biz durmuyoruz, daha da fazlasını kazandırmak için gayret ediyoruz."