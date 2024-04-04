Sincan Belediye Başkanı Ercan çalışanlarla iftarda buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, seçim sonrası belediye çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Ercan, “Daha güzel işler yapmaya var mıyız? Herkesi kendimize hayran bırakmaya devam mı? Ben de sizin gibi böyle enerjik, çalışkan, samimi, doğal ve güzel insanlarla çalışmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Sincan Belediyesi, Fatih Fuar ve Kongre Merkezi’nde belediye çalışanlarına özel iftar yemeği düzenledi. Belediye personeli tarafından coşkuyla karşılanan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, tebrikleri kabul ederek salona giriş yaptı. Ercan, belediye personeline seçim sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Yüzde 50.86 yatırımla beş yılda büyükşehir belediyelerinin yapamadığını Sincan Belediyesi yaptı. Sincan Park, Arasta Sincan, Sinan Şamil Sam Spor Salonu, sayısız köy konakları, kreşler, anne çocuk oyun evleri, spor tesisleri, halı sahalar ve daha sayamayacağımız sayısız eserler. Bunların hepsini yapmaya Rabbim muvaffak etti. Ben bu kurumu temsil eden bir pozisyonda bulunuyorum ama bu işleri asıl başaran sizlersiniz. Bu ağacın dalları bir araya geldiği zaman görkemli bir ağaç ortaya çıkıyor. Böyle bir birliktelik ortaya çıkıyor. Bu birliktelikle önümüzdeki beş yıl durmaksızın çalışmaya var mıyız? Daha güzel işler yapmaya var mıyız? Herkesi kendimize hayran bırakmaya devam mı? Ben de sizin gibi böyle enerjik, çalışkan, samimi, doğal, güzel insanlarla çalışmaktan gurur duyuyorum, sağ olun var olun. Çalışma düsturumuz bundan sonra da aynı kalacak, önceliğimiz her zaman vatandaş olacak. Varsa bize küsen barışacağız. Varsa bir şeylerden rahatsız olan konuşacağız. İyi iletişim kuracağız, herkesin gönlünü kazanmaya çalışacağız” dedi.