Sincan Belediye Başkanı Ercan çocukların karne sevincini paylaştı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte karne gününde öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Sincan’da karne sevinci yaşandı. Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu’nda düzenlenen yarıyıl karne törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ile birlikte ilçe protokolü katıldı. Sınıfları tek tek gezen heyet, özellikle ilk kez karne sevinci yaşayan 1. sınıf öğrencilerinin neşelerine ortak oldu. Öğrenciler tarafından yoğun bir sevgi seliyle karşılanan Bakan Tekin ve Belediye Başkanı Ercan, minik öğrencilerin karnelerini kendi elleriyle teslim ettiler.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız bu beş ayda çok çalıştılar, yoğun bir tempo içindeydiler. Her biri gözbebeğimiz olan evlatlarımıza, onların eğitim öğretimini emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize güzel bir tatil diliyorum. Çocuklarımızla nitelikli vakit geçirelim, onlar için en güzel örneğin kendimiz olduğunu unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Murat Ercan ise, “Bugün çalan zil ile karne sevinci yaşayacak ve yarıyıl tatiline girecek tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Evlatlarımıza keyifle geçirecekleri ve mutlu hatıralar biriktirecekleri bir tatil diliyorum” diye konuştu.