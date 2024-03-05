Sincan Belediye Başkanı Ercan, gençlerin sohbetine ortak oldu

Ankara’nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gökçek Mahallesi’nde gençlerin masasına konuk olarak sohbet etti.

Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda genç nesillerin tam donanımlı yetişmesi için durmaksızın çalışan ve yeni projeler üreten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerle buluşmaya önem veriyor.

Ercan, Gökçek Mahallesi’nde gençlerin masasına konuk oldu. Hem hayata dair, hem Sincan’a yönelik projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunan Ercan, millet kıraathanelerinden yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarından gençlik merkezlerine kadar çok sayıda projeyi gençlere armağan ettiklerini söyledi.

Dijital Kampüs, Mahal Sincan, Sincan Spor Vadisi, Kapalı Spor Kompleksi gibi yeni projeleri ilçeye kazandıracaklarını belirten Ercan, “Gençlerimiz onlar için hayata geçirdiğimiz her eser ve hizmetten haberdar, yeni projelerimiz için ise oldukça heyecanlı” dedi.