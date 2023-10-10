Sincan Belediye Başkanı Ercan, Polatlar Köy Konağı'nı inceledi

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, köylerdeki köy konağı geleneğini yaşatmak için başlattığı “Köy Konakları” projesi çerçevesinde yer alan Polatlar Mahallesi Konağı’nda incelemelerde bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve vatandaşın kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını önceleyen Sincan Belediyesi 4 mahalle için Köy Konakları projesi başlattı. Yenikayı Mahallesi, Polatlar Mahallesi, Yenipeçenek Mahallesi ve Ücret Mahallesi’ne yapılacak Köy Konakları’nın inşası devam ediyor. Belediye Başkanı Ercan, Polatlar Mahallesi’nde inşası devam eden Köy Konağını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ercan, konağın en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

661 bin 74 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Köy Konağı’nın içinde Köy Odası, Muhtar Odası, Sedirli Mescit, Çay Ocağı, Yemekhane ve kadınlar için de ayrı Abdesthane ve Mescit yer alacak.

Vatandaşın bir arada olabileceği, etkinlikler yapabileceği Köy Konağı mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Mahalleli, Ercan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.