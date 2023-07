Sincan Belediye Başkanı Ercan yeni projelerin müjdesini verdi

TAKİP ET

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, katıldığı bir televizyon programında Sincan’a yeni yatırımlar yapılacağı müjdesini verdi.

Sincan Belediye Başkanı Ercan, Sincan’a üç dev proje yapılacağı müjdesini verdi. Ercan, altı otoparklı, meydanlı, tek katlı açık AVM tarzında yapılan projeyle beraber 500 dönümlük bir dinlenme alanı ile Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde 210 dönümlük büyük bir millet bahçesi yapılacağını söyledi. Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Ercan, yoğun geçen seçim sürecinin ardından AK Parti’nin temel mottosunun her zaman ‘halka hizmet’ olduğunu belirterek, önümüzdeki yerel seçimleri işaret etti. Başkan Ercan, “Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatı net; her eli sıkacaksınız, her haneye gireceksiniz, insanların sorunlarını çözmek için çalışacaksınız. Dolayısıyla bizim de çözüm ve insan odaklı bir misyonumuz var” dedi.

Sincan Belediyesi’nin sıfır atık konusunda bir marka haline geldiğine değinen Başkan Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesinin ilgilerini çektiğini belirterek, “Bundan birkaç ay sonra belediye başkanı koltuğuna oturunca hemen arkadaşları çağırıp ’Biz de sıfır atık seferberliği başlatıyoruz’ dedim. Ben inandım, arkadaşlar benden fazla inandılar. Bir yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının örnek gösterdiği belediye olduk. İkinci nokta bunun eğitim ayağıydı. Bu şehirde yaşayan herkes bunun paydaşı olana kadar bizim sıfır atık hedefimiz bitmeyecek. 150 bine yakın kişiye eğitim verdik. 1 kilo 200 gram olan atık çıkarma oranı 800 grama düştü. Yani bu artık 200 bin kişi hiç atık çıkarmıyor demektir” ifadelerini kullandı.

“Sokak hayvanları için bir bakım ve rehabilitasyon merkezi kurduk”

Ankara’nın en modern ve kapsamlı sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezini Polatlar Mahallesi’nde hizmete açtıklarını belirten Başkan Ercan, “Sokak hayvanları için bir bakım ve rehabilitasyon merkezimiz yok dedim ve bir merkez kurduk. Burada aynı zamanda özel çocuklarımız için hipoterapi yapılıyor. Ayrıca Sevgi Bahçesi ile de çocuklarımız hayvan dostlarını tanıma imkânı buluyor” diye konuştu.

Başkan Ercan, ilk millet kıraathanesinin de kendileri tarafından açıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Gençler doldurunca çok sevindim, hemen sayıyı hızla artırdık. Amacım gençlerimiz Sincan’ın her neresinde oturursa otursun yürüyerek 15-20 dakikada millet kıraathanesine ulaşabilsin. Son 3-4 yılda üniversite sınavındaki başarı çok arttı Sincan’da. Kaymakam olan bir kızımız gelip teşekkür etti bana, ‘Sincan’da kıraathanelerde ders çalışarak kazandım’ dedi. Bu benim için büyük mutluluk.”

Başkan Ercan, üniversiteye hazırlanan gençlere Dijital Eğitim Modülü dağıttıklarını kaydederek, “17 farklı yayınevinden 350 binden fazla soru ve çözümü bulunan modülde konu anlatımları, videolu soru çözümleri ve kartları da var. Bunun yanında bu ayın sonunda tercih kılavuzu ile ilgili 2 günlük bir seminer yapacağız. Gençleri hem eğlendireceğiz hem de tercih konusunda bilinçlendireceğiz” dedi.

Gençlerin spora yönelmesini önemsediklerini söyleyen Ercan, 2 bin 500 kişilik spor salonu yaptıklarının altını çizerek, “Büyük takdir topladık. Plevne’de atıl bir binayı kendi imkanlarımızla spor merkezi yaptık. E-sporla da gençleri bu yeni alana hazırlıyoruz. Sincan’a 3 yüzme havuzu, tenis kortları, halı sahalar, basketbol, voleybol, badminton alanında 50 tane mini saha yaptık, daha da yapıyoruz” diye konuştu.

Kadınlar içinde “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” yaptıklarına dikkati çeken Ercan, şöyle konuştu:

“Burada alanında uzman isimleri davet ederek kadınlarımızla buluşturuyoruz. Bunun dışında Hanımlar Konaklarımızda, Gençlik Merkezlerimizde 13 farklı yerde 39 branşta 80’e yakın hobi ve meslek edindirme kurslarımız var. 5 köy konağımız ve kreşlerimiz bu ay bitiyor. 8 bin 100 ailemize gıda yardımı yapıyoruz. Engelli çocuklarımız için rehabilitasyon merkezi açtık. Gastro Akademi, Türk Musikisi Konservatuvarı, Sincan’ın marka projelerinden kadınlarımız için ‘Kadın Kadına Aile Sohbetleri’ yapıyoruz.”

Gerçekleştirdikleri projeleri "saymakla bitmeyecek" şekilde yorumlayan Ercan, üç büyük projeyi de hayata geçireceklerinin bilgisini verdi. Ercan, 4 ay içerisinde gerçekleştirecekleri projeleri şöyle anlattı:

“Meydan AVM projemiz Sincan’ın vizyon projelerinden biri. Sadece Sincan’a değil, Ankara’ya da çok büyük değer katacak bir proje. Altı otoparklı, meydanlı, tek katlı açık AVM tarzında yaptığımız proje çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve Zir Vadisi alanımız, 500 dönümlük bir etkinlik alanından bahsediyorum, bu dile kolay. Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde de 210 dönümlük büyük bir millet bahçesi önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bitecek.”