Sincan Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük coşkuyla kutladı

Sincan Belediyesi, Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun her köşesinde coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi Cumhuriyetin 102’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlamaya katılan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Pedallar Cumhuriyet için döndü. 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu’nda gerçekleştirilen törende birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Gökyüzüne kırmızı-beyaz balonlar bırakıldı

15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu’nda halk oyunları gösterileri düzenlendi. Sincan Belediyesi kreşlerinde eğitim gören küçük çocuklar sahneye çıktı, ay yıldız şekli oluşturdu ve gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bıraktı.

"Cumhuriyetle birlikte yeniden ayağa kalkan bir milletiz"

Kutlamalar kapsamında törende gençlere ve çocuklara seslenen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Gençler bu bayram sizlerin bayramınız. Bu ülke sizlere emanet. Sizler bu ülkeyi daha yukarılara çıkaracaksınız. Cumhuriyetimizin 102’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetle birlikte yeniden ayağa kalkan bir milletiz ve hızla büyüyoruz. İnanıyorum ki siz gençler bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Ecdada layık bir şekilde dünyada bir numaralı güç olarak adalet, hakkaniyet, dünya mazlumları için size düşen misyonu en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.