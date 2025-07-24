Sincan Belediyesi asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor

Sincan Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Sincan Belediyesi, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için ilçenin çeşitli yerlerinde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ekipleri ziyaret eden Başkan Ercan, "İhtiyaç duyulan her noktada yollarımızı yenileyerek, hemşehrilerimize daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için ilçemizin çeşitli yerlerinde asfalt serim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla mahalle mahalle, sokak sokak ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyesi’nin yol bakım ve asfaltlama çalışmaları ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde devam edecek.