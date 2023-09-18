Sincan Belediyesi bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı

Ankara’nın Sincan Belediyesi ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her koşulda yanında olan Sincan Belediyesi, okullar açılmadan dar gelirli 10 bin 717 öğrenciye sosyal destek kartı üzerinden okul yardımı yapmıştı. Okulların açılmasıyla birlikte hem Sincan’da ikamet eden depremzede öğrencilere hem de ihtiyaç sahibi ailelere ‘Yarım Elma Hayır Çarşısının’ da kapılarını açtı. Bin öğrenciye kırtasiye malzemeleri ile okul çantası, kıyafet ve ayakkabı desteğinde bulunuldu.

Okulların açılmasıyla dar gelirli aileler ‘Yarım Elma Hayır Çarşısına’ davet edildi. Öğrenciler kendi tercihlerine göre ihtiyaçlarını seçerek aldı. Sincan’da ikamet eden depremzede öğrenciler de dahil bin öğrenci bu yardımdan yararlanarak Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.