Sincan Belediyesi çocuklara dondurma ikram etti

Sincan Belediyesi, Dünya Dondurma Günü’nde çocuklara ikramlarda bulundu.

Yenikent Anne Çocuk Oyun evinde, Dünya Dondurma Günü çerçevesinde Sincan Belediyesi geri dönüşüm etkinliği düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çocukların etkinliğine eşlik etti. Çocuklar, Ercan’a geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları dondurmaları gösterdi. Ercan ise çocuklara dondurma ikram etti.

Sıcak ve samimi ortama bir serinlik molası veren çocuklar, Belediye Başkanı Ercan ile unutulmaz bir gün geçirdi.