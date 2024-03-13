Sincan Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor

Sincanlı çocuklar için eğitimden sosyal hayata, kültür ve sanat faaliyetlerinden spora her türlü desteği veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, oyun alanlarını da ihmal etmiyor. Başkan Ercan, çocuklar için eğlence ve oyun alanı, yetişkinlerinse dinleneceği ve şehrin koşturmacasına bir mola verecekleri 3 yeni parkın açılışını gerçekleştirdi.

İlçenin estetiğine katkı sağlayacak, hem çocukların hem de vatandaşların yüzünü güldürecek 3 yeni park Sincanlılarla buluştu.

Çocuklar için daha fazla oyun alanları ve yetişkinler için de günün yorgunluğunu atabilecekleri birer nefes alanı oluşturmak isteyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 29 Ekim ve Mustafa Kemal Mahallesindeki parkların açılışlarını yaptı.

Çevre hassasiyeti ile bilinen ve yeşil alanlarıyla göz dolduran Sincan’da parkların sayısı 385’e yükselirken, parklar çevre düzenlemeleri ve güvenliğiyle Sincanlılardan tam not alıyor.

Anne-çocuk dostu belediye

Başkan Ercan, çocukların koşup oynayacağı parkların açılışını yaparken yine çocuklar için etkinlikleri de ihmal etmedi. Yüz boyama ve animasyon etkinlikleri ile açılışa gelen çocuklar keyifli anlar geçirdi.

Açılışta konuşan Başkan Ercan, “Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın güven ve huzur içinde oynayabileceği alanlar inşa ediyoruz. Bugün toplamda 3 çocuk parkımızın açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tüm bunların yanında 5 tane okul öncesi eğitim veren kreşimiz ve 6 anne çocuk oyun evimiz ile Sincanlı annelerin hep yanındaydık. Şimdi, yeni dönem hedeflerimizden biri de bu eserlerimizin sayılarını artırmak.

Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Sincanımıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.