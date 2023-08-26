Sincan Belediyesi Geleneksel okçuluk kursu yoğun ilgi görüyor

Ankara’nın Sincan Belediye tarafından başlatılan Okçuluk Kursu, Sincanlı vatandaşların yoğun ilgisiyle kraşılandı.

Sincan Belediyesi Okçuluk Kursu ata mirasının gelecek nesillere aktarılması ve başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla hizmet veriyor. Yaz tatilinin başlamasıyla yaklaşık 200 öğrencinin katılım sağladığı kursta öğrenciler, kadim Türk Kültürünün yapı taşlarından olan Geleneksel Türk Okçuluğunun tarihini ve ata mirasını öğreniyorlar. Antrenör Mete Nizam Ada ve antrenör yardımcısı Yasemin Yavuz eşliğinde öğrenciler hem eğlenceli vakit geçiriyor, hem de fiziksel gelişimlerine yardımcı güzel bir sosyal faaliyet ile boş zamanlarını değerlendiriyorlar.

Sporcu aileleriyle yapılan söyleşide Sincanlı vatandaşlar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a düzenlenen aktivite için teşekkür ederek, faaliyetin yıl boyunca devam etmesini talep ettiler.