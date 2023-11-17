Sincan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Ankara’nın Sincan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında her mevsim ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sıfır Atık ve çevre dostu projeleriyle takdir toplayan Sincan Belediyesi ilçede ilaçlama çalışmalarına da ayrı özen gösteriyor. Çalışmalarını her mevsim aralıksız sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 5 yılda toplam bin 372 ton ilaç sokak için, 561 ton ilaç yeşil alan için kullanırken; 2 bin 407 larva noktasında da ilaçlama yaptı.

2 bin 407 noktada larva çalışması

Ekipler ilçede tüm mahallelerdeki rögarlarda fare ve hamam böceği çalışmasına da devam ediyor. Ayrıca sivrisinek, karasinek üremesinin önüne geçmek için de larva noktaları ilaçlanıyor. Son 5 yılda toplam 19 bin 250 adet fare ilacı kullanıldı, 9 bin 625 litre ilaç da hamam böceği için kullanılarak rögarlarda çalışma yapıldı. 2 bin 407 noktada larva ile mücadele edilirken 12 bin 35 litre ilaç kullanıldı.

5 araç ve 10 kişilik ekiple yoğun ve etkin bir mesai harcayan Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçenin dip bucak her noktasını düzenli olarak ilaçlayarak vatandaşlara sağlıklı yaşam alanı sunuyor, ilaçlama çalışmalarına dört mevsim devam ediyor.