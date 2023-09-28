Sincan Belediyesi ilçeyi ilaçlamaya devam ediyor

Sincan Belediyesi, halk sağlığını korumak adına yürüttüğü ilaçlama faaliyetlerine sonbaharda da devam ediyor.

10 kişilik ekip, parklar ve kırsal mahalleler de dahil olmak üzere ilçenin birçok noktasında ilaçlama çalışması yapıyor. Merkez mahallelerde haftada iki gündüz, iki gece olmak üzere dört kez ilaçlama yapılıyor. Kırsal mahallelerde ise belirlenen noktalar haftada bir kere ilaçlanıyor. Ekipler parklarda ise holder makinesi ile yeşil alan ilaçlaması yapıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, fare, hamamböceği, pire gibi canlıların kontrolsüz üremelerinin önüne geçebilmek için de çalışıyor.

İlaçlama çalışmalarının dört mevsim devam ettiğini belirten ekipler, haşere ve sinekle mücadelede vatandaşa da görevler düştüğünü ifade etti. Görevliler, özellikle çöplerin rastgele çevreye bırakılmaması ve ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atılması uyarısında bulundu.