Sincan Belediyesi kreş açılışlarına devam ediyor

Ankara’nın Sincan Belediyesi, vatandaşların dört gözle beklediği ve yapımı tamamlanan Lale Kreşini hizmete açtı.

Sincan Belediyesi 7’den 70’e her kesime hitap eden yatırım ve projeleri ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde “Leylak” ve “Menekşe” kreşlerini hizmete açan belediye, miniklerin yüzünü şimdi de Lale Kreşi ile güldürüyor.

Leylak ve Menekşe kreşlerinin eğitime başlamasının ardından Osmanlı Mahallesinde bulunan Lale Kreşi de vatandaşların yoğun ilgisiyle açıldı. Minik öğrencilerin gösterileriyle renklenen açılış törenine; Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“Söz verdik ve yaptık”

Ercan, burada yaptığı konuşmada, hizmetlerin devam edeceğini belirterek, “Hizmetlerimizin tek tek açılışını yapıyoruz. Bugün 3. Kreşimizin açılışını yapıyoruz, 5 tane kreş yaptık. 2 tanesinin açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Durmak yok yola devam diyoruz, tüm enerjimizle gayretimizle Sincan’ı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Sizin desteğinizle, duanızla daha da güzellerini yapacağız. Çocuklar mutlu olduğu zaman anneler mutlu oluyor, anneler mutlu olunca haneler mutlu oluyor. Haneler mutlu olunca şehir mutlu oluyor. Mutluluğun anahtarı anneler, kadınlar. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Açılışımıza teşrif ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.