Sincan Belediyesi, kreş açmaya devam ediyor

Ankara’nın Sincan Belediyesi, geçtiğimiz günlerde “Leylak” ismi verilen kreşi açmasının ardından Mustafa Kemal Mahallesinde inşa edilen Menekşe Kreşini de düzenlenen törenle açtı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan annelere verdiği sözü tutarak, kısa sürede tamamlanan kreşlerin açılışını gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Ercan önce Leylak Kreşini ardından da Menekşe kreşinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Menekşe Kreşinin ilk öğrencilerinin gösterisi ile de keyifli anlar yaşandı.

"Çocuklarımız ağız tadıyla güzel eğitimler görsünler"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, burada yaptığı konuşmada, kreşler açmaya devam edeceklerini ve çocukların en iyi eğitimleri alması için çaba sarf edeceklerini belirterek, "Burada çocuklarımız ağız tadıyla güzel eğitimler görsünler. Aileleri inşallah bu işten memnun olurlar. Tabii amacımız vatandaşı memnun etmek. Çocuğundan yaşlısına ve gencine kadar herkese dokunabilmek. Bu anlamda gerçekten ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Hiçbir bahane kılmadık ve hiçbir gerekçeye sığınmadık. Hamdolsun çok iş yaptık. Gençlik merkezleri, millet kıraathaneleri, köy konakları ve yüzme havuzları yaptık" ifadelerine yer verdi.

Kreşin açılışına ise Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.