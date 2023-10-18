Sincan Belediyesi, kreş, konak ve hanımlar lokali açtı

Ankara’nın Sincan Belediyesince yapımı tamamlanan Papatya kreşi, Hanımlar konağı ve Güngörmüşler Konağının açılışı gerçekleşti.

Yatırım ve projeleriyle adından söz ettiren Sincan Belediyesi, açılış üstüne açılış gerçekleştiriyor. Peş peşe 4 kreşi hizmete açarak annelerin yüzünü güldüren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Papatya kreşini de ilçeye kazandırdı. Kreşin yanında Hanımlar konağı, Güngörmüşler Konağının da açılışını gerçekleştirerek büyük bir eğitim ve kültür tesisini vatandaşlarla buluşturdu.

“Yaptığımız her eseri büyük bir yatırım olarak değerlendiriyoruz”

Belediye Başkanı Ercan, burada yaptığı konuşmada, Papatya kreşin ilçede açılan 5. kreş olma özelliği taşıdığını hatırlattı. Ercan, “Kreş alanının hanımlarımız için yaşam merkezi var, güngörmüşlerimiz için yaşam merkezi var. İşte böylesine güzel bir kampüs. Yine az ileride bir kampüs daha yaptık. Orada da yüzme havuzumuz, millet kıraathanemiz, gençlik merkezimiz ve kreşimiz var. İlçemizde eğitim ve kültür adına hayata geçirdiğimiz her eser ve hizmeti ülkemizin geleceği adına yapılmış büyük bir yatırım olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.