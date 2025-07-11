Sincan Belediyesi kreşlerinde yeni dönem başlıyor

Sincan Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreşlerde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt süreci başladı.

Sincan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lale, Leylak, Zambak, Karanfil, Nergis, Lavanta, Papatya ve Menekşe kreşlerinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt süreci başladı. Kreşlerde yer almak isteyen aileler, 22 Temmuz 2025 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. 24 Temmuz’da noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası kesin kayıt süreci başlayacak. Kısa sürede hizmete giren 8 kreşte 36-60 ay arasındaki çocuklara ev sıcaklığında huzur dolu eğitim imkanı sunuluyor.

Kesin kayıtlar kura ile belirlenecek

Kesin kayıtların belirlenebilmesi için 24 Temmuz’da Lale Konferans Salonu’nda noter huzurunda çekiliş yapılacak. Ardından 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında kesin kayıt ve evrakların toplanması süreci başlayacak. Gerekli evrakları toplayan aileler, kreşlere müracaat ederek kayıt sürecini tamamlayacak.

Yeni dönem öncesi, minik öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında oryantasyon programı düzenlenecek. Oryantasyon süreci boyunca çocuklar, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanışarak kreş ortamına adapte olacak. 2025-2026 eğitim yılı için belirlenen aylık ücret ise 10 bin lira olarak belirlendi.