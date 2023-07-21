Sincan Belediyesi kültür gezileri düzenliyor

Geçmişten geleceğe kültürel mirasın aktarımıyla ilgili projeler yürüten Sincan Belediyesi, kültür gezilerine bir yenisini daha ekleyecek.

Bu yaz yapılacak Sincan kültür gezilerinin başvuruları başladı. Kapadokya, Amasra-Safranbolu ve Çanakkale illerine düzenlenecek olan gezilerde tarihi ve kültürel zenginliklere yolculuk yapılacak. Ulaşım, yemek ve rehberlik gibi ihtiyaçların Sincan Belediyesi tarafından karşılandığı kültür gezilerinde vatandaşlar, tarih ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı yakalayacak. 31 Temmuz’da sona erecek gezilere Sincan Belediyesi resmi internet sitesinden başvurulabilecek.

Katılımcılar, başvuru süresinin sona ermesinin ardından noter huzurunda kura ile belirlenecek. Kültür gezileri programına katılmaya hak kazanan vatandaşlar, kendilerine özel hazırlanan otobüslerle gezilere katılacak. Kültür gezilerinde şehrin tarihini anlatacak rehberler de vatandaşlara eşlik edecek.