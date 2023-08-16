Sincan Belediyesi, kültür gezilerini başlattı

Sincan Belediyesi’nin Türkiye’nin tarihi ve turistlik yörelerinin daha yakından tanıtılması amacıyla başlattığı kültür gezileri başladı.

Sincan Belediyesi vatandaşları tarih ve kültürle buluşturuyor. Kültür gezileri çerçevesinde Çanakkale’ye gitmeye hak kazananlar yola çıktı. Geziye katılan vatandaşları Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan uğurladı.

Çanakkale gezisine katılmak isteyenler önce başvuru yaptı, ardında noter huzurunda kura ile belirlendi. Çanakkale’ye gitmeye hak kazanan vatandaşlar için 2 otobüs hazırlandı, Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi önünde toplanan vatandaşların heyecanı görülmeye değerdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çanakkale yolcularını yalnız bırakmadı. Otobüse binerek vatandaşlarla sohbet etti, iyi yolculuklar diledi.

Ulaşım, yemek, rehber gibi ihtiyaçların Sincan Belediyesi tarafından karşılandığı kültür gezilerinde vatandaşlar gittikleri yörenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Özel lezzetleri tadıyor, farklı yörelerden insanlarla kaynaşıyor. Çanakkale’nin ardından gerekli hazırlıkların tamamlanması ile birlikte Kapadokya bölgesi ile Amasra -Safranbolu gezisi de başlayacak.