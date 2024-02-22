Sincan Belediyesi müzik tutkunlarını ağırlıyor

Ankara’nın Sincan Belediyesi gençleri müzikle buluşturuyor. Yeni bir hobi edinmek, müzik konusunda kendini ileriye taşımak isteyenler için gitar kursu açıldı.

Sincan Belediyesi gençlerin sanatla buluşması için adeta köprü vazifesi görüyor. Türk Musikisi Konservatuvarı’nı açarak Sincan’da çığır açan bir yeniliğe imza atan ve geleceğin müzisyenlerini yetiştiren belediye, bünyesinde açtığı kurslarla da gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine imkan sağlıyor.

Gitar kursuna yoğun ilgi var

Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde müzik ve sanatla ilgilenen herkesin katılımına açık olan gitar kursu, bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı oluyor. Yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı verilen kurslarda eğitimciler, yaşa ve yeteneğe göre yapılan planlamanın ardından eğitime başlıyor. Yoğun ilgi gören gitar kursunun yanında; merkezde takı tasarımı, İngilizce, resim, seramik, dikiş, işaret dili, spor gibi birçok branşta kurslar veriliyor.

Vatandaşların, Kültür Merkezlerine giderek bizzat başvuru yapabileceği gibi, 444 4 762 numaralı telefonu arayarak da detaylı bilgi alabileceği belirtildi.