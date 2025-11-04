Sincan Belediyesi'nden 'Kızılay Haftası' semineri

Sincan Belediyesi 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’na özel farkındalık semineri düzenledi.

Ankara’nın Sincan Belediyesi, bireylere yönelik farkındalık etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi, toplum sağlığına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kızılay Haftası kapsamında, toplumsal farkındalığı artırmak ve kan bağışının önemini vurgulamak amacıyla farkındalık semineri düzenledi. Düzenlenen programda Hematoloji Uzmanı Dr. Ali Koşar Sincanlılara kan bağışının önemini anlattı. Kan vermenin vücuda olan faydalarından bahsetti, ve Kızılay’ın önemi üzerinde durdu.

Sağlıklı bir bireyin yılda 4 defa kan vermesi vurgulandı

Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Dr. Koşar, kan bağışının öneminden bahsetti, sağlıklı bir bireyin yılda 4 kez kan verebileceğini ifade etti. Sağlık açısından olumlu etkilerine dikkati çekerek; kimlerin kan verip, kimlerin veremeyeceğini örnekler vererek anlattı. Kan bağışının toplumda dayanışma duygusunu da güçlendirdiğine vurgu yapan Koşar, "Bu bilincin yaygınlaşması daha sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.

Lale Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Koşar katıldı. Vatandaşlar seminer sonrasında akıllarına takılan sorulara yanıt bulurken, farkındalık semineri dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.