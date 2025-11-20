Sincan Belediyesi'nden diyabet ve akciğer kanseri farkındalık semineri

Sincan Belediyesi tarafından diyabet ve akciğer kanseri konusunda farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Sincan Belediyesi, sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak için diyabet ve akciğer kanseri konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Lale Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, aklına takılan sorulara cevap buldu. Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Kadir Serkan Yalçın, diyabet hastalığının belirtileri, tanı yöntemleri ve güncel tedavi tekniklerini ele alarak, doğru beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Diyabetin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ve hastalığı kontrol altında tutmak için uygulanabilecek yöntemler hakkında Sincanlılara detaylı bilgi verildi.

Farkındalık seminerinin ikinci bölümünde ise akciğer kanseri konusu ele alındı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Koşak, özellikle sigara kullanımının akciğer kanseri üzerindeki belirleyici rolünü hatırlatarak, hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını belirtti. Seminerde, akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri ve güncel tedavi seçenekleri anlatıldı. Seminer sonunda erken tanının önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalıkların önlenmesindeki rolü bir kez daha vurgulandı.