Sincan Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi çiftlere gelinlik desteği

Sincan Belediyesi ihtiyacı olan evlenecek çiftlere Yarım Elma Hayır Çarşısı aracılığıyla gelinlik, bindallı, ayakkabı ve abiye elbise yardımı yaparak destek oluyor.

Sincan Belediyesi, Yarım Elma Hayır Çarşısı ile gıdadan temizliğe, kıyafetten oyuncağa kadar birçok yardım ulaştırıyor. Çalışmalarını sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdüren Sincan Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin en özel günlerinde de yanında oluyor.

Evlenmek isteyen ancak maddi durumu yerinde olmayan genç çiftler Hayır Çarşısı’na gelerek, istedikleri gelinlik, bindallı, ayakkabı ve abiye elbiseyi seçiyor. Sincan Belediyesi bu destek ile gençlerin mutluluğuna ortak oluyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada, "Sevince ortak, umuda destek oluyoruz. Hayır Çarşımızda ihtiyaç sahibi ailelerimiz, en özel günlerine hazırlanırken gelinlik, bindallı ve ayakkabı başta olmak üzere ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz olarak temin edebiliyor. Bizler de bu özel anlara eşlik ediyor, yeni hayatlara umutla atılan ilk adımlara destek veriyoruz" diye konuştu.