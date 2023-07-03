Sincan Belediyesi'nden ilaçlama seferberliği

Ankara Sincan Belediyesi halk sağlığını koruma adına yürüttüğü ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, haşere ve sineklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçmek için ilçenin dört bir noktasında ilaçlama çalışması yapıyor.

Sincan Belediyesi ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sahada olağanüstü bir çalışma yürütürken ekipler havaların ısınmasıyla kontrolsüz üremelerin önüne geçmek için çalışıyor. Gece gün batımıyla sivrisinek, gün doğumuyla karasinek ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sincan’da sinek ve haşere ile mücadele

Sincan Belediyesi 25 mahallede haftada iki gün gündüz, iki gün gece olmak üzere 3 araç ile ilaçlama hizmeti veriliyor. 30 köyde iki haftada bir gündüz ilaçlama çalışması, 450 parkta holder makinesi ile yeşil alan ilaçlama çalışması yapılıyor.

Zir Vadisi’ndeki Ova Çayı’nda oluşan popülasyon yoğunluğu nedeniyle, Adalet ve Çoğlu mahallelerinde ise her gün sabah akşam ilaçlama çalışması yürütülüyor. Açık ve kapalı alanlarda 4 araç ve 9 personel ile çalışmalar belirli bir program çerçevesinde yürütülüyor.

Çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı biyosidal ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Ayrıca foseptik, rögar, sulak alanlar, çöp konteynerleri, pazar yerleri gibi vektör üremesine müsait alanlarda da ilaçlama çalışması yapılıyor.

Ayrıca ilaçlama çalışmalarının dört mevsim devam ettiğini belirten ekipler, vatandaşları çöplerini ağzı açık atmamaları, mutfak atıklarını ve yiyeceklerini açıkta bırakmamaları konusunda da uyarıyor.