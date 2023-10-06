Sincan Belediyesi'nden ilk ve ortaokul öğrencilerine hediye

Sincan Belediyesi, ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerine hediye dağıttı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldığında öğrencileri yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, her fırsatta okul ziyaretleri yapmayı sürdürüyor. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Ercan, dağıttığı hediyelerle de gençlerin ve çocukların yüzlerini güldürüyor. Şehit Yakup Çınar Ortaokulu, Mehmet Sündüs İçli İlkokulu, Sincan İnci Anaokulu öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Ercan, anaokulu ziyaretinde okul öncesi eğitime büyük önem verdiğini belirterek, bu doğrultuda proje ve yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Ercan, şunları kaydetti:

“Okul öncesi eğitime büyük önem veriyor, ilçemizde bu konudaki yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Uzun bir tatil döneminin ardından okullarına dönen öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Hem çocuklarımızın hem de bir nesil yetiştiren öğretmenlerimizin her daim yanlarındayız.”

Başkan Murat Ercan, öğrencilerle eğlenceli vakit geçirirken, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar dağıtarak da çocukları sevindirdi.