Sincan Belediyesi'nden orman yangınlarına su tankeri ve personel desteği

Sincan Belediyesi tarafından Bolu Göynük’te çıkan orman yangınlarına personel ve tanker desteği gönderildi.

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Sincan Belediyesi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için bölgede yoğun çaba harcayan ekiplerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla su tankerleri gönderen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu zor süreçte bölge halkının ve görevlilerin yanında olduğunu belirtti. Başkan Ercan yaptığı açıklamada, "Bolu’da çıkan orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Sincan Belediyesi olarak su tankerlerimizi bölgeye sevk ettik. Bu topraklara olan sevgimiz, sadece sözde değil, her zorlukta, her çağrıda sahadayız. Sincan Belediyesi olarak ülkemizin hangi köşesinde bir ihtiyaç doğarsa orada olmaya devam edeceğiz. Dualarımızla, ekiplerimizle, tüm gücümüzle orman kahramanlarımızın yanındayız" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bölgede, Sincan Belediyesi’nin gönderdiği su tankerleri özellikle alevlerin kontrol altına alınmasında görevli ekiplere destek oldu.