Sincan Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce kursu
Sincan Belediyesi, açtığı ücretsiz İngilizce kursları ile öğrencilerin yabancı dil gelişimini yakından takip ediyor.
Sincan Belediyesi, açtığı ücretsiz İngilizce kursları ile öğrencilerin yabancı dil gelişimini yakından takip ediyor.
Spordan sanata, eğitimden kültüre birçok alanda öğrencileri ücretsiz kurslarla destekleyerek geleceğe hazırlayan Sincan Belediyesi, ücretsiz İngilizce kursları veriyor. Gençlik merkezlerinde A2 seviyedeki İngilizce kurslarına katılan 3. ve 4. sınıf öğrencileri, okulda öğrendiklerini pekiştirmenin yanı sıra İngilizce bilgilerini daha da geliştirme fırsatı yakalıyor.
İngilizce kursunda öğrencilere temel seviyede İngilizce bilgisi veriliyor. Alanında uzman eğitimcilerden ders alan kursiyerler, cümle kurma, aile bireylerini tanıtma, yol tarifi yapabilme, duygularını ifade edebilme, hava şartlarını anlatma gibi günlük konuşmalar hakkında pratik sahibi oluyor. 20 kişilik sınıflarda eğitim alan öğrencilere konuşma yanında İngilizce dil bilgisi kuralları da öğretiliyor.