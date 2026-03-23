Sincan Belediyesi'nin bahar dönemi yüzme kurs kayıtları başladı, son tarih 28 Mart

Sincan’da yüzme öğrenmek isteyenler için yeni dönem başladı. Sincan Belediyesinin Çimşit, Yenikent ve Törekent’te hizmete açtığı yarı olimpik yüzme havuzlarında bahar dönemi kurs kayıtları açıldı. Son başvuru tarihi 28 Mart.

Sincan Belediyesi, spor ve sağlıklı yaşamın yaygınlaşması amacıyla her yaştan vatandaşa hitap eden kurslar düzenlemeye devam ediyor. Yıl boyunca hizmet veren Çimşit, Yenikent ve Törekent havuzlarında, yüzme öğrenmek isteyen çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı kurs programları sunuluyor.

Modern ve hijyenik tesislerde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenme fırsatı buluyor. Böylece Sincan Belediyesi hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de yüzme sporunu herkes için ulaşılabilir kılıyor.

Bahar dönemi kayıtları başladı

Çocukların hem eğleneceği hem öğreneceği; minikleri sporla buluşturan yüzme kursu bahar dönemi kayıtları başladı. Kurs programları, 7-14 yaş arası çocuklar ile 15 yaş ve üzeri yetişkinler için ayrı gruplar halinde planlanıyor.

Yüzme kurslarına katılmak isteyenlerin 28 Mart’a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.