Sincan Belediyesi'nin engelli kursiyerlerinden ilham veren başarı

Sincan Belediyesi bünyesindeki engelli kursiyerlerin el sanatlarından organik tarıma kadar birçok alanda yaptıkları ürünler takdir topluyor.

Sincan Belediyesi’nin tiyatrodan el sanatlarına, geri dönüşümden organik tarıma kadar uzanan geniş yelpazedeki etkinliklerinde yer alan engelli kursiyerler, hem becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Evliya Çelebi Kültür Merkezi bahçesinde yürütülen organik tarım çalışmalarıyla tarımsal üretime katkı sağlayan kursiyerler, belediyenin sağladığı eğitimlerle fide ekimini uygulamalı olarak öğreniyor. Atık materyallerin geri dönüştürülerek boyanmasıyla oluşturdukları lastik saksılara ektikleri fidelerin sulama, çapalama ve yaprak budama gibi bakım süreçlerini de kursiyerler kendileri üstleniyor. Tüm bu faaliyetler sayesinde hem farkındalık artıyor hem de üretken bireylerin yetişmesi destekleniyor.

Başkan Ercan’dan destek mesajı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm kursiyerleri yürekten tebrik ederek, "Hepsi sevgiyle, emekle, azimle yapılan işler; hepsi birer umut, hepsi birer ilham kaynağı. Bu güzel çabanın içinde yer alan tüm kardeşlerimizi yürekten kutluyor, onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.