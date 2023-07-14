Sincan Belediyesi'nin okçuluk kursu kayıtları devam ediyor

Sincan Belediyesi’nin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören okçuluk kursu beğeni topluyor.

Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi önünde inşa edilen 40 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki okçuluk sahasında gençler ve çocuklar için uzman eğitmenler dersler veriyor. 9-26 yaş arası çocuklar ve gençlerden oluşan 11 grubun yer aldığı okçuluk kursu için yaz döneminde de kayıtlar devam ediyor. Saha malzemelerinin kullanımının öğretildiği ve okçuluk kurallarına ilişkin bilgilerin verildiği okçuluk kursunda ağırlıklı olarak ok atışı uygulamaları yapılıyor. Kursa katılan çocuklar ve gençler, ok atma antrenmanı yaparken hem eğleniyor hem spor yapıyor hem de bir geleneğin yaşatılmasında rol alıyor.

Sincan Belediyesi’nin ücretsiz verdiği okçuluk kursu hafta içi her gün ve cumartesi günleri 09.30-13.00 arasında gerçekleşiyor.