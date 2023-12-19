Sincan Belediyesi, ortaokullarda LGS deneme sınavı yaptı

Ankara’nın Sincan Belediyesi, ilçedeki tüm ortaokullarda 8. sınıflara yönelik LGS (Liselere Geçiş Sınavı) deneme sınavı yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen sınavla öğrenciler kendilerini ölçme ve eksiklerini giderme fırsatı yakalarken; veliler verilen destek dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

Ücretsiz sınava hazırlık kitabı dağıtımından, tercih desteğine kadar birçok alanda eğitime tam destek veren Sincan Belediyesi, sınavlara hazırlık sürecinde yine öğrencilerin yanında oldu. İlçedeki ortaokullarda 8. sınıflara yönelik LGS deneme sınavı yapıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınava 8 bin 500 öğrenci katılım sağladı.

İki oturumda sınava giren öğrenciler; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Matematik sorularına yanıt verdi. Deneme sınavı ile eksiklerini görme, kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı bulan öğrenciler, 2 Haziran 2024’te gerçekleşecek LGS’de ter dökecek.

Belediye Başkanı Ercan, öğrencilere nasihatlerde bulunurken eğitime hız kesmeden destek vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Elbette sınavlar sadece hayatın bir parçasıdır. Geleceğiniz için asıl önemli olan kendinize güvenmeniz, sürekli gelişmeniz ve hayallerinize inanmanızdır. Biz sizlere çok inanıyor, yarınlarımıza çok güveniyoruz. Siz ülkemizi ve geleceğimizi umutla yarınlara taşırken, Sincan Belediyesi olarak her anınızda yanınızda olacak, eğitim hayatınızı daima önceliğiniz tutacağız”