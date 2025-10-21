Sincan Belediyesi Plevne Anne Çocuk Oyun Evi'nde sonbahar coşkusu

Sincan Belediyesi tarafından Plevne Anne Çocuk Oyun Evi’nde sonbahar mevsimini tanıma temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Sayısı 7’ye yükselen Sincan Belediyesi’ne bağlı Plevne Anne Çocuk Oyun Evi’nde, sonbahar mevsimini tanıma etkinliği düzenlendi. Anneler ve çocukları doğadan topladıkları yapraklarla yaptıkları renkli çalışmalarla gönüllerince eğlendi. Etkinlikte çocukların sonbahar mevsimini öğrenirken, el becerilerini de geliştirme fırsatı buldu.

Sonbaharın tüm renkleri minik ellerde hayat buldu

Sonbaharda yaşanan değişiklikleri kavrayıp, doğayı tanıma fırsatı bulan minikler topladıkları sararan yaprakları, kağıtlara özenle yerleştirdi. Kesme yapıştırma etkinliğiyle kendi sonbahar ağaçlarını oluşturan çocuklar el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik hem çocuklar hem de veliler tarafından büyük ilgi gördü. 3-6 yaş arasındaki çocukların eğlenerek öğrendiği; zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığı Anne Çocuk Oyun Evleri Sincan’da 2019 yılından bu yana hizmete devam ediyor. Etkinliklere katılmak isteyen anneler, randevu alarak çocuklarıyla ücretsiz şekilde anne çocuk evlerini ziyaret edebileceği aktarıldı.