Sincan Belediyesi, Polatlar Mahallesi Konağı'nın yapımına başladı

Sincan Belediyesi tarafından faaliyete geçirilecek olan Polatlar Mahallesi Konağı’nın yapımına başladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 4 mahalleye konak projesinin ikincisini de hayata geçirdi. İlk temel Yenikayı Mahallesi’nde atılmasının ardından kısa süre sonra ikinci konak, Polatlar Mahallesi’nde yapılmaya başlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile Polatlar Mahallesi sakinlerinin katıldığı bir törenle temel atma gerçekleşti. 662 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Mahalle Konağı’nın içinde köy odası, muhtar odası, sedirli mescit, çay ocağı, yemekhane ve kadınlar için ayrı abdesthane ve mescit yer alacak.

“Konağımız Polatlar Mahallesi sakinlerine hayırlı, uğurlu olsun”

Burada konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mutlu bir vesile için bir araya geldiklerini belirterek, “Polatlar Mahallemizin konak temelini atıyoruz. Polatlar Mahallesi’nde artık konak hayalini gerçeğe kavuşturuyoruz. Sizlerden en önemli isteğim, bu konak sahipsiz kalmasın. Konağı hep doldurun. Hanımlar bir araya gelsin; erkekler, gençler bir araya gelsin. Bu konağı yaşatın. Konağımız Polatlar Mahallesi sakinlerine hayırlı, uğurlu olsun” dedi.