Sincan Belediyesi POMEM parkur eğitimleri veriyor

Sincan Belediyesi, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Bekçilik alanlarında sınava girecekler için ücretsiz hazırlık parkur kursu vermeye devam ediyor.

Sincan Belediyesi daha önce başlattığı ve yoğun ilgi gören Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Bekçilik sınavlarına hazırlık parkur kursları ile adaylara hizmet veriyor. Yenikent Kapalı Spor salonunda gerçekleşen parkur eğitimlerine adaylar yoğun ilgi gösteriyor. Fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kurslarında haftanın 4 günü geleceğin polis ve bekçi adayları hazırlanıyor.

Adaylar, alanında uzman eğitmenlerle çalışma imkanı sunan ve parkur eğitimi için spor salonlarının kapılarını açan Sincan Belediyesi’ne teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.