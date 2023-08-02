Sincan Belediyesi, Sincan ve Adıyaman'da derece yapan öğrencilere ödül verecek

Sincan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) derece yapan öğrencilere başarı ödülü verecek.

Sincan Belediyesi, ilçenin kardeş ili Adıyaman’da ve ilçe sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilere destek verecek. Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilen kararı açıklayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan ve kardeş il Adıyaman’da ilk 10’dan ilk 10 bine kadar dereceye giren öğrencilere başarı ödülü verileceğini duyurdu. Tüm öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Ercan, “Sincan’da ikamet eden gençlerimiz için bir sürpriz hazırlıyorduk. Deprem dönemi kardeş kent ilan ettiğimiz Adıyaman’daki gençlerimizi de Sincan’dan ayrı tutmak istemedik. Hem Sincan hem de Adıyaman’da yaşayan gençlerimize ortak bir müjdemiz var. Üniversite sınavında ilk 10’a giren öğrencilere 100 bin TL, ilk 100’e giren öğrencilere 75 bin TL, ilk bine giren öğrencilere 30 bin TL ve ilk 10 bine giren öğrencilere de 10 bin TL başarı ödülü vereceğiz. Karar Belediye Meclisimizden geçti. Hayırlı olsun, başarınız daim olsun. Biz sizinle gurur duymaya ve daima yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.