Sincan Belediyesi son 6 ayda bin 367 hayvanı tedavi etti

Ankara’nın Sincan Belediyesi, son 6 ayda 2 bin 583 hayvanın ameliyatını gerçekleştirdi, bin 367 hayvanı ise tedavi etti.

Hayvanlara yönelik verdiği koruyucu ve tedavi hizmetleriyle vatandaşların takdirini toplayan Sincan Belediyesi sokakta yaşayan hayvanlar için sıcak bir yuva olmaya devam ediyor. Tecrübeli ekibi, hijyenik ortamıyla hayvan severlerden tam not alan Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Bakımevi, yardıma muhtaç hayvanların uğrak noktası. Sincan Belediyesinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce son 6 ayda bin 367 sokak hayvanı tedavi edildi. 2 bin 583 hayvan ameliyat edildi. Bunların 2 bin 239’ü ise aşılandı.

6 ayda 22 bin 340 kilogram mama üretildi

Merkezde bakım ve tedavilerinin yanı sıra beslenme noktasında da dikkat çeken çalışmalar yapılıyor. Gıda atıkları toplanarak belirli işlemlerden geçiriliyor ve mama haline getiriliyor.

Daha sonra özenle vakumlanarak paketlenen mamalar, besleme ekipleri tarafından hem rehabilite edilen sokak hayvanlarına hem de 110 noktada besleme noktalarına bırakılarak sokakta yaşayan can dostlarımıza ulaştırılıyor. Son 6 ayda 22 bin 340 kilogram mama üretimi gerçekleştirilirken, 28 bin 58 kilogram kedi ve köpek maması hizmeti verildi.