Sincan Belediyesi TEKNOFEST'te yerini aldı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı’nda büyük bir coşkuyla başladı. Binlerce kişinin katılımıyla başlayan festivalde Sincan Belediyesi’nin standı doldu taştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı önderliğinde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanında başladı. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan festival teknoloji meraklılarını ağırlıyor. TEKNOFEST Ankara’da Sincan Belediyesi de birbirinden değerli projeleriyle büyük beğeni topluyor.

Sincan Belediyesinin standına ilgi yoğundu. 7’den 70’e onlarca kişi projelerle ilgili bilgi almak için akın etti. Bilim Sincan, Dijital Dönüşüm Akademisi, ilçede güvenliği sağlamak için yerleştirilen kamera sistemi ile Yenikent İlksan Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Sincan Belediyesi desteğiyle yaptığı elektrikli araç büyük beğeni topladı. Özellikle çocuklar elektrikli araca binerek deneme yaptı, teferruatlı bir şekilde inceledi.