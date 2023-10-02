Sincan Belediyesi Türk Musiki Konservatuarı'nda yeni dönem başladı

Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı’nda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı.

2023-2024 eğitim dönemi için yetenek sınavı ile öğrencilerini belirleyen Türk Musikisi Konservatuvarı’nda 36 öğrenci, 3 yıl boyunca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı hocalarından müzik eğitimi alacak. Öğrencilerin hayallerine uzanan yolda bir kapı aralayan Türk Musikisi Konservatuvarı’nda bir yandan akademik olarak müzik eğitimi verilirken, bir yandan da çeşitli enstrümanların kullanımı öğretilecek. Böylece öğrenciler müzik alanında bilgi ve becerisini geliştirecek.

Konservatuvarda Türk müziği solfej ve diktesi, Türk müziği usulleri, Türk müziği nazariyatı, ney, ud, kanun, keman ve geleneksel vurmalı sazlar, Türk Müziği Korosu (Şan) eğitiminin yanı sıra Türk musikisi formları, Türk musikisi eser analizi, stüdyo ve ses kayıt teknikleri dersi de olacak.