Sincan Belediyesinden ara tatilde çocuklara eğlenceli sürpriz

Sincan Belediyesi, ara tatilde çocuklar için etkinlik programı hazırladı. Tatil boyunca çocuklar; tiyatro oyunları, animasyon gösterileri ve Bilim Sincan’da çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirecek.

Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi; tiyatro, animasyon gösterimi ve çeşitli atölyelerle öğrencilere keyifli bir ara tatil yaşatmayı hedefliyor. Birbirinden renkli animasyon gösterileri ve ‘Keloğlan Korsana Karşı’ adlı tiyatro oyunu çocuklar için sahnelenecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek gösteriler, her gün farklı bir konseptle çocukları eğlendirirken aynı zamanda eğitici mesajlar da verecek.

Animasyon ile tiyatro oyunu tarihleri ve saatleri

Lale Konferans ve Tiyatro salonunda 8-10-12-14 Kasım tarihleri arasında animasyon gösterileri öğrencilerle buluşacak. İki seans olarak yapılan animasyon gösterileri, 14.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

15 Kasım Cumartesi gününde ise Keloğlan Korsana Karşı isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Tiyatro oyunu, 14.00 ve 16.00 saatleri olmak üzere iki ayrı seansta perde açacak.

Bilim Sincan’da çeşitli atölyeler çocukları bekliyor

Bilim Sincan’da da bir dizi atölyelerle çocuklar eğlenerek öğrenmeye devam edecek. 6- 11 yaş grupları için Astronomi, matematik, doğa ve tasarım atölyeleri ara tatil boyunca her gün uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak çocuklar için düzenlenecek.

"Tüm aileleri ve çocuklarımızı davet ediyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların tatil dönemlerini keyifli, verimli ve unutulmaz hale getirmek için kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz. Tüm aileleri ve çocuklarımızı ara tatilde bu güzel etkinliklere davet ediyoruz" diye konuştu.