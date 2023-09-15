Sincan Belediyesinden çiftçilere buğday tohumu desteği

Sincan Belediyesi, kırsal kalkınma desteklenmek amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli buğday tohumu desteğinde bulunacak.

Sincan Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle Sincanlı çiftçilere yardıma devam ediyor. Belediye, yerli üretimi artırmak, topraklardaki üretimin devamlılığını sağlamak için çiftçilere bu yıl da yüzde 50 hibeli buğday tohumu desteğinde bulunacak. Başvurular ulakbel.sincan.bel.tr adresinden yapılacak olup 20 Eylül tarihinde sona erecek.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan tohum desteğine bu yıl da devam eden Sincan Belediyesi çiftçilere yüzde 50 hibeli buğday tohumu verecek.

Ayrıca Sincan’da çiftçilik yapan ve ÇKS belgesine sahip olan üreticiler başvurabilecek. Başvuru sırasında da ÇKS belgelerini sisteme yüklemeleri istenecek. Başvurunun ardından çiftçiler yüzde 50 hibeli buğday tohumunu almaya hak kazanacak.