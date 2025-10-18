Sincan Belediyesinden çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum yardımı

Sincan Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin maliyetlerine yardımcı olmak amacıyla yüzde 75’i hibeli buğday tohumu desteğinde bulundu.

Ankara’nın Sincan Belediyesi, çiftçilere maddi destek sağlamak ve tarımsal üretime destek olmak amacıyla yüzde 75’i hibeli buğday tohumu desteğinde bulundu. Belediyenin sağladığı destek çerçevesinde 19 milyon 255 bin ton sertifikalı tohum çiftçilere verilecek. İlçeye bağlı Peçenek Köyü’nde gerçekleştirilen programda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şunları dedi:

"Geleneksel hale gelen tohum dağıtımımızı yaptık. Yüzde yetmiş beş tohum desteği yaptık. Artık çiftçimizin yüzü gülüyor. Birçok çiftçimiz bu yıl hasatta umduğunu bulamadı. Çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Tarımsal üretimi milli bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz" dedi. Ercan, "Pandemide yiyeceğe ulaşamamakla ilgili kaygıların arttığını biliyoruz. Gıda üretiminin sürekliliği meselesi çok önemli. Gıda deyince akla tarım geliyor, tarım bu işin kaynağı" diye belirtti. Bilinçli tarımın nasıl yapılacağı ile ilgili sempozyumlarla çiftçilerin bilinçlendirildiğini söyleyen Ercan, "Augmenta cihazı, rota cihazı, toprak analiz cihazı gibi tarımsal verimlilikte ilk diyebileceğimiz uygulamalara da imza atarak çiftçilerimizi topraklarının inorganik ve organik yapısını an ve an takip ederek ona göre toprağı destekledik" diye konuştu. Gübreleme, sulama veya başka türlü uygulamalar noktasında bilimsel veriler ışığında hareket etmede ciddi programlarımız oluyor diyen Ercan, "Ülkenin birçok yerinden güncel tarımı takip ettiğini bildiğimiz uluslararası tarım fuarlarını sürekli takip eden önemli kişileri davet ederek çiftçilerimizi bir araya getirdik. Tarımsal bilinç noktasında çiftçimize destek vermeye gayret ediyoruz."

Programa, Başkan Ercan’ın yanı sıra Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, Büyük Birlik Partisi Sincan İlçe Başkanı Ertan Yıldırım, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve çiftçiler katıldı.