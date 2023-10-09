Sincan Belediyesinden çölyaklı vatandaşlara özel piknik

Ankara’nın Sincan Belediyesi çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla piknik düzenledi.

Sincan Belediyesi çölyaklı hastaların yaşadıkları zorluklara farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. 290 kişiye 3 haftada 30 adet glutensiz ekmek ulaştıran Sincan Belediyesi, 350 kişinin sosyal destek kartlarına 3 ayda bir ödeme yaparak da çölyaklı vatandaşların glutensiz gıdaya ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Belediye bu yardımların yanında çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak için özel bir piknik düzenledi. Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen piknikte, Sincan Belediye Başkanı Ercan çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi, çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindirdi.

Belediye Başkanı Murat Ercan, “Çölyaklı hemşehrilerimiz için farkındalık oluşturmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya ve her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Çocukların yüzünün gülmesi, sevinmesi her şeyin üstünde. Çocuklar sevinince anneler seviniyor, anneler sevinince babalar da hane de seviniyor. Allah ağzımızın tadını bozmasın” diye konuştu.

Aileler piknik organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti. Pikniğe katılan çocuklar ise ata binerek keyifli vakit geçirdi.