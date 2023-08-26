Sincan Belediyesinden eğitime destek

Öğrencilerin daha hijyenik alanlarda eğitim görebilmesi için ilçedeki tüm okulların boya ihtiyacı Ankara’nın Sincan Belediyesi tarafından karşılanıyor, tadilat işleri yürütülüyor.

2023-2024 Eğitim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Okulların yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz bir şekilde girmesi için sürdürülen çalışmalara destek veren Sincan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda ilçedeki tüm okulların boya ihtiyacını temin ediyor, tadilat işlerini yürütüyor.

Ekipler okullarda titiz bir çalışma yürütüyor

Ekipler bozulan duvarları onarıyor, sıva işlemlerini gerçekleştiriyor. Bahçe düzenlemelerine de destek olan ekipler, demir kapıları onararak güvenli hale getiriyor.

Aileler, Sincan Belediyesi’nin okullarda yürüttüğü çalışmalardan memnun ve verilen destek dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür ediyor.