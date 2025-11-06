Sincan Belediyesinden Organ Bağışı Haftası'na özel farkındalık semineri

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Organ Bağışı Haftası’na farkındalık semineri Lale Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Sincan Belediyesi, toplum sağlığını güçlendirmek ve organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık semineri düzenledi. Lale Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Genel Cerrahi Uzmanları, Doç. Dr. Ümit Özçelik, Doç. Dr. Yılmaz Özdemir ve Opr. Dr. Mesut Pekmez, organ bağışının hayati önemine ve binlerce hastanın yaşam umudu olduğuna dikkati çekerek: "Organ ihtiyacı bir gün bizimde kapımızı çalabilir, kapımızı çalmasın ama biz her zaman bilincinde olalım. Yılın 365 günü farkındalık istiyoruz" dedi.

Programda ayrıca; organ bağışı süreci, kimlerin bağışta bulunabileceği ve bağış yapmanın yasal prosedürleri ve organ bağışı kartları hakkında da bilgi verildi.

Vatandaşlar seminer sonrasında akıllarına takılan her soruya yanıt bulurken, farkındalık semineri dolayısıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.