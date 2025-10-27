Sincan Belediyesinden Tiyatro Şöleni

Sincan Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Lale Konferans ve Tiyatro Salonunda "Bir Sevgi Masalı" isimli tiyatro oyunu çocuklar için sahnelendi. Büyük bir keyif içinde oyunu izleyen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Sincan’da kültür ve sanat dolu günler devam ediyor. Çocukların ve yetişkinlerin kaliteli zaman geçirmesi için birbirinden değerli etkinlikler düzenleyen Sincan Belediyesi, tiyatro perdesini bir kez daha çocuklar için araladı. "Bir Sevgi Masalı" isimli tiyatro oyunu minik izleyicilerle buluştu.

Lale Konferans ve Tiyatro Salonu tamamen doldu, çocuklar tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterdi. Oyunda sevgi, yardımlaşma ve umut temaları rengarenk dekorlar ve eğlenceli karakterlerle sahneye taşındı. Çocuklar hem eğlendi hem de duygusal ve eğitici bir deneyim yaşadı. Çocukların yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.

Tamamen ücretsiz olan tiyatro oyunu, özgün sahnesi ve oyuncuların göz dolduran performansıyla çocuklar ve ailelerinden tam not aldı. Sincan’da önümüzdeki günlerde de ücretsiz tiyatro oyunları vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.