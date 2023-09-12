Sincan Belediyesinin çiçek serası rengarenk

Ankara’nın Sincan Belediyesinin seraları mis kokulu çiçek ve çeşitli bitkilerle her mevsim renkleniyor.

Belediyenin seralarında özenle ve sevgiyle yetişen bitki ve çiçekler vatandaşlar tarafından da rağbet görüyor. Begonvil, kaktüs, sukulent ve orkide seraların en çok tercih edilen çiçekleri arasında.

Sincan Belediyesi seralarında çeşitli türlerden binlerce kışlık ve yazlık çiçek, ağaç ve süs bitkisi yetişiyor. Hem çevre düzenlemesinde kullanılan hem de vatandaşın hizmetine sunulan bitkiler mevsimine göre çeşitleniyor. Rengarenk görüntüsüyle seralarda yerini alan çiçek ve bitkiler satış için de özenle hazırlanıyor.

Vatandaşın gelip satın aldığı çiçekler arasında en çok Begonvil, kaktüs, sukulent, orkide tercih edilirken; iç mekan ve meyve fidanları da rağbet görüyor. Bahçesinde, tarlasında sebze üretmek isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile irtibat kurarak fide temin edebilir. Ayrıca saksı değişimi ile hasta çiçek bakım hizmeti de vatandaşlara ücretsiz sunuluyor.