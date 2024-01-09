Sincan Belediyesinin havuzlarına yoğun talep

Ankara’nın Sincan Belediyesince hizmete kazandırılan 3 adet kapalı yüzme havuzuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sincan Belediyesi vatandaştan gelen talep doğrultusunda ilçeye 3 adet kapalı yüzme havuzu inşa ederek vatandaşların yüzme sporuna olan özlemini giderdi. Yılın her dönemi hizmet veren havuzlar çok sevildi.

Yenikent, Çimşit ve Törekent’te hizmet veren havuzlar hijyenik ve güvenli ortamda vatandaşa spor imkanı sunuyor. Tam donanımlı, ulaşım açısından da kolay noktalarda bulunan havuzlardan toplumun her kesiminin faydalanması amaçlanırken sağlıklı yaşam imkanı sunuluyor. Kadınlar ve erkekler için belirli günlerde hizmet veren yarı olimpik yüzme havuzları unutulmaz bir spor deneyimi sunarak vatandaşların yaşam kalitesini arttırıyor.

Havuzlarda yetişkinler ve çocuklar için kurslar veriliyor. Uzman eğitimciler tarafından verilen kurslar büyük ilgi görürken çocukların suyun tadını çıkarmaları ve kendilerini güvende hissetmeleri amaçlanıyor. Öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Bunun yanı sıra, Törekent Yüzme Havuzu’nda özel çocuklara yüzme dersi veriliyor. Özel çocuklar suyun terapi etkisinden faydalanarak fiziksel güçlerini arttırıyor, su içinde kendini daha özgür ve özgüvenli hissederek iyileşme sürecine katkı sağlıyor.